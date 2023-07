Trino città identitaria

A Trino Vercellese il FESTIVAL DELLE CITTÀ IDENTITARIE. Serata inaugurale domani, venerdì 21 luglio alle 21.30, a Palazzo Paleologo in piazza Garibaldi. Protagonisti della prima serata dedicata alla Trino dei tipografi e di Cavour, il direttore di Libero Alessandro Sallusti ed Edoardo Sylos Labini, dialoghi sulla situazione della stampa in Italia e su temi di attualità culturale e politica. E' l'ottava edizione del festival, durerà l'intero fine settimana fino al 23 luglio, una rassegna itinerante che percorre l’Italia con l’obiettivo di far conoscere i simboli culturali, storici e artistici delle città di provincia attraverso il teatro, la musica, i libri e le persone che le hanno rese grandi. I Festival sono realizzati con il contributo del Ministero della Cultura e del Centro per il Libro e la Lettura del MIC. Trino è una delle tre tappe del 2023 con Potenza e Loano.