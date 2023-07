Trovato un cadavere vicino alla centrale di Villadossola

E' stato affidato ai Carabinieri del Ris di Parma il riconoscimento del cadavere ritrovato nelle acque di un canale artificiale vicino alla centrale idroelettrica di Villadossola, nel Verbano-Cusio-Ossola.

Secondo i primi accertamenti svolti dal medico legale, si tratta di una persona in avanzato stato di decomposizione e non presenterebbe elementi tali da far ipotizzare una morte violenta. A scoprire il corpo è stato il personale della centrale idroelettrica, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, che stanno procedendo all'analisi delle denunce di scomparsa di tutta Italia.