Microcamera e auricolare per superare i test per la patente, quattro arresti

Superare l'esame teorico per ottenere la patente di guida costava fra i tre e i quattromila euro. Al candidato venivano forniti una microtelecamera e un auricolare: gli bastava inquadrare il monitor sul quale venivano proposti i quiz e ricevere le risposte dalla persona collegata.

Con l'accusa di associazione a delinquere la polizia di Torino ha arrestato quattro persone, tutti cittadini egiziani: per loro è scattata la misura cautelare in carcere disposta dal giudice per le indagini preliminari.

Le indagini, coordinate dalla procura torinese, sono cominciate nel gennaio 2022 quando gli agenti della Squadra di polizia giudiziaria della Stradale di Torino sono intervenuti durante un esame alla Motorizzazione civile e hanno sorpreso, in flagranza di reato, un cittadino egiziano che stava sostenendo il test aiutato da un suggeritore esterno.

Gli investigatori hanno poi individuato altri 35 casi sospetti, non solo a Torino, ma anche a Savona, Biella, Novara, Vercelli e Ravenna. Tutti i candidati erano loro connazionali e non conoscevano bene la lingua italiana: sono indagati per la violazione della legge che punisce chi in esami o concorsi presenta come propri lavori che sono di altri.

Le quattro persone considerate componenti dell'organizzazione risiedono fra Torino e Borgo San Dalmazzo (Cuneo). Nelle perquisizioni nelle loro case sono stati sequestrati numerosi auricolari senza fili, microcamere, smartphone, modem wi-fi portatili e vestiti che, secondo gli investigatori, erano stati “opportunamente confezionati per nascondere l'attrezzatura utilizzata per eludere la sorveglianza durante gli esami”.