Truffe in calo a Torino, -150 casi in 5 anni

Diminuiscono le truffe a Torino. Dai 496 casi del 2018 si è passati ai 340 del 2022. Oltre 150 casi in meno in 5 anni. Un trend che continua nei primi mesi del 2023 con un'ulteriore riduzione dei casi, 95 nel primo semestre di quest'anno, tra truffe consumate e tentate. Secondo la Questura del capoluogo il calo più netto si registra nella modalità “di persona”, ovvero quando c'è un contatto diretto tra truffatore e vittima. Invariati i numeri legati ai raggiri telefonici anche se nell'ultimo anno i numeri relativi alle due modalità di truffa appaiono tra loro più bilanciate rispetto al passato.

In calo le truffe a Torino

A contribuire alla riduzione dei fenomeni le diverse campagne di sensibilizzazione condotte dalla Polizia di Stato con frequenti incontri organizzati nelle diverse circoscrizioni, rivolti alle fasce di popolazione più esposte al fenomeno delle truffe, come gli anziani residenti in quartieri di Torino maggiormente interessati dal fenomeno quali, per esempio, Mirafiori e Madonna di Campagna. In questi cicli di incontri, si è sempre registrata una grande partecipazione a testimonianza dell’interesse sul tema e della necessità di attività di prevenzione che informi sui metodi di raggiro e sui rischi che si corrono.