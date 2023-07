Al via l'esodo sulle strade, sono giornate da bollino rosso

Per l'ultimo fine settimana di luglio si prevede un traffico intenso sulle strade del Piemonte in direzione di alcune località turistiche. Tra queste la strada statale 34 del Lago Maggiore tra Gravellona Toce e il confine con la Svizzera e la statale 33 del Sempione, che costeggia la sponda occidentale del lago per poi dirigersi a nord verso le località turistiche di villeggiatura del Verbano-Cusio-Ossola fino al confine elvetico. Lo riferisce l'Anas, a proposito della rete stradale di competenza, in riferimento agli spostamenti di breve e lunga percorrenza.

La viabilità in Italia prevede bollino rosso a partire dal pomeriggio di venerdì e per le giornate di sabato 29 e domenica 30 luglio.