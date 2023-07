Un fossile di 50 milioni di anni che spiega una transizione

Un fossile di circa 50 milioni di anni che può spiegare l'evoluzione delle razze, i pesci dalla tipica struttura a disco. E' stato trovato nel dicembre 2020 nel sito paleontologico di Bolca, in provincia di Verona, una località ricca di fossili che raccontano la presenza di un mare antico. Lo studio di un team italo-austriaco guidato da due paleontologi del dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Torino, il ricercatore Giuseppe Marramà e il professor Giorgio Carnevale, pubblicato su Palaeontology, spiega perché questo esemplare potrebbe essere considerato una forma di transizione tra due ecomorfotipi, due tipologie di razze molto differenti tra loro, nel gruppo dei miliobatiformi. Una che abita sui fondali e si nutre di organismi dal corpo molle, una che vive in mare aperto, più evoluta, che può nutrirsi anche di organismi dal guscio duro come i crostacei. Il fossile, trovato durante gli scavi condotti dal Museo Civico di Storia Naturale, ha circa un metro di apertura del cosiddetto disco pettorale.

Giuseppe Marramà, ricercatore dell'Università di Torino