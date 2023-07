Un museo diffuso nel futuro del Mauto

Orgogliosi di esserci i proprietari di auto d'epoca. Gli spettatori appassionati che si fermano a guardare ogni dettaglio. L'occasione è la sfilata di auto d'epoca per festeggiare i 90 anni del Museo Nazionale dell'Automobile di Torino.

Un esordio significativo per la neo nominata direttrice, Lorenza Bravetta. Un lungo curriculum molto legato al mondo della fotografia. Fu lei a ideare e dirigere per prima CAMERA-Centro Italiano per la Fotografia.

Intervista a Lorenza Bravetta, direttrice del Museo Nazionale dell'Automobile di Torino