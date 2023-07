Università: 33 milioni in borse di studio per gli studenti in Piemonte

Cresce il numero degli studenti che potranno accedere al bando delle borse di studio universitarie in Piemonte per il prossimo anno accademico. Aumentano infatti i limiti di reddito come requisito d’accesso: si va dagli attuali 23.300 euro agli oltre 26.600 come valore Isee, il massimo della soglia stabilita a livello nazionale. Aumentano inoltre gli importi delle borse per i redditi più bassi, i fuori sede e gli studenti che frequentano percorsi scientifici, le cosidette materie STEM: Scienza, tecnologia, Ingegneria e Matematica.

E' il più alto investimento della Regione per il diritto allo studio negli atenei del Piemonte e negli istituti di alta formazione artistica e musicale. In generale, gli importi cresceranno di 900 euro per studenti fuori sede e indipendenti, di 700 euro per i pendolari e di 500 euro per gli studenti in sede. Inoltre aumentano del 15% le borsa destinate agli studenti con ISEE inferiore alla metà del limite massimo di riferimento (23.626 euro) ed aumentano del 20% i benefici per le studentesse iscritte alle facoltà scientifiche.

Lo stanziamento totale della Regione ammonta a circa 33 milioni di euro. L’ammontare della spesa per le borse di studio è aumentato negli ultimi 5 anni: dai 40,5 milioni di euro dell’anno accademico 2018/19 si è passati agli oltre 77,5 milioni di euro del 2022/23, con un incremento del numero dei beneficiari che è passato da 13.715 agli attuali 16.916.