Uomo tenta di impiccarsi al carcere di Novara, salvato

Un detenuto ha tentato il suicidio oggi pomeriggio nel carcere di via Sforzesca a Novara. L'uomo di 29 anni ha cercato di impiccarsi. È stato salvato in extremis, dagli agenti della Polizia penitenziaria. Scattato l'allarme è intervenuta un'ambulanza medicalizzata del 118. Il personale sanitario ha intubato il 29enne che è stato ricoverato nel

reparto di Rianimazione dell'Ospedale maggiore di Novara con prognosi riservata. "Il detenuto - fanno sapere dal sindacato Osapp - è stato salvato anche al rapidissimo intervento degli agenti di Polizia penitenziaria in servizio che hanno praticato il massaggio cardiaco".