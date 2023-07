Violenze nel carcere di Torino, inizia il processo

Calci e pugni dati coi guanti, per non lasciare tracce; colpi sullo stomaco e non sulle braccia, per non lasciare lividi. In un caso un pugno su un dente, che dopo un paio di mesi cade. Al centro del processo sulle presunte violenze ai danni di una decina di detenuti, cominciato questa mattina con la costituzione della parti, le condotte di 25 agenti di polizia penitenziaria del penitenziario di Torino, alcuni presenti in aula.

Tra le accuse anche il reato di tortura, per le presunte umiliazioni e offese fisiche e verbali rivolte in particolare ai reclusi del padiglione C, e cioè a quelli arrestati per reati sessuali, che in qualche caso sarebbero stati costretti a leggere, di fronte ai compagni di cella, i capi di imputazione sottratti dai verbali di indagine.

I dettagli si riferirebbero a fatti avvenuti tra metà 2017 e fine 2019, in un clima esasperato dal sovraffollamento e dalla mancanza di personale, e sono emersi dopo la segnalazione della garante comunale dei detenuti, Monica Gallo. Quindi la decisione del pubblico ministero Francesco Saverio Pelosi di andare a fondo.

Il processo in corso a Torino è parallelo a un altro procedimento, che si svolge però con rito abbreviato e che vede tra gli imputati l'ex direttore del carcere torinese, Domenica Minervini e l'ex comandante della polizia penitenziaria dell'epoca.

Il 14 luglio la sentenza dell'abbreviato, mentre per il processo agli agenti, che si difenderanno caso per caso, la seconda udienza è prevista per il 20 ottobre.