Turismo spaziale, tra business e ricerca. L'avventura di un fisico marchigiano

Il volo a fine giugno. Su, fino a 90 chilometri dalla superficie della Terra. Un'ora e mezzo, e poi il rientro alla base in New Mexico. Un test con soli astronauti, in vista dei prossimi viaggi: saranno aperti ai civili. Anche la Virgin, compagnia del miliardario Richard Branson, entra nel grande affare del turismo spaziale.

Francesco Corvaro, fisico dell'Università delle Marche ha seguito il viaggio della navicella Virtute One da terra, in New Mexico, chiamato nella squadra di scienziati impegnati in questa missione: perché il turismo spaziale ha bisogno della sponda della ricerca. Bisogna testare resistenza e tenuta fisica su questi voli estremi. Ed è stato fatto dai tre astronauti italiani della Virtute One: Angelo Landolfi, Pantaleoni Carlucci e Walter Villadei, il comandante. La tuta di quest'ultimo è stata fabbricata da un'azienda di Fano.

Lo spazio, sempre più vicino. E può essere un vantaggio per la ricerca medica, spiega Corvaro. Un obiettivo è comprendere se l'assenza di gravità sia davvero capace come sembra di sopprimere cellule tumorali. Voli spaziali come laboratori, dunque.