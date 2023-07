Zecche e zanzare, il monitoraggio della Fondazione Mach

Caldo, umidità e ristagni d'acqua, tutte condizioni favorevoli alla proliferazione di zecche e zanzare. In Trentino proseguono le attività di monitoraggio e ricerca della Fondazione Mach. Riguardano tre specie di zanzare aliene (tigre, coreana e giapponese) e una autoctona (zanzara comune), ritenute importanti da un punto di vista sanitario - a seconda della specie, sono potenzialmente in grado di trasmettere malattie come West Nile virus, Dengue, Zika, Chikungunya - e si effettuano con trappole per la cattura. Il monitoraggio delle zecche si effettua con una raccolta dei parassiti dalla vegetazione tramite la tecnica della "copertina strisciata", in ambienti con presenza diversificata di fauna selvatica, per valutare la presenza di patogeni di interesse medico come la borreliosi di Lyme e la TBE.