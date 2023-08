Accertamenti della Procura dei minori. L'ipotesi è trascuratezza genitoriale

Frida sta bene, guarda i cartoni animati sembra non essersi resa ancora davvero conto del pericolo scampato. Questo trapela dall'ospedale Regina Margherita di Torino dove ieri è andata a trovarla Il suo salvatore. Il 37enne Mattia Aguzzi era uscito di casa per andare dal fornaio e si è trovato eroe per un giorno salvando la piccola che stava precipitando dal quinto piano di casa.

Adesso però resta da chiarire come tutto questo sia potuto succedere. E a far luce su quel sabato mattina in via Nizza sarà la Procura per i minorenni di Torino. Dopo l'informativa dei Carabinieri, la segnalazione - obbligata - è partita dai sanitari dell'ospedale dove la bimba è ricoverata. I magistrati dovranno capire se quella distrazione umana - ma che solo per un miracolo non è stata fatale - possa essere invece una spia di allarme. L'ipotesi su cui sta facendo accertamenti la Procura è trascuratezza da parte di mamma e papà nei confronti della piccola di neppure 4 anni. Parallelamente la procura ordinaria dovrà verificare le potenziali responsabilità dei genitori di Frida.