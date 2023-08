118, l'emergenza non va in vacanza

E' un flusso di chiamate che non si ferma neppure in piena estate quello verso il 118, 700/800 al giorno. Alla centrale operativa di Grugliasco che coordina gli interventi per tutta la provincia di Torino, le minori presenze in area urbana di metà agosto sono compensate quasi perfettamente da un 40 per cento in più di richieste d'aiuto provenienti da fuori. Da raggiungere spesso anche con l'elisoccorso.

11mila interventi da inizio agosto

Circa 11mila le uscite negli ultimi quindici giorni, 36mila da inizio luglio, in linea con il resto dell'anno e con le scorse estati quando però ad allungare i tempi erano le sanificazioni covid.

La carenza di personale

Oggi la principale difficoltà è piuttosto quella del personale. Per una macchina che non va mai in vacanza, riuscire a coprire i turni su ambulanze e in centrale non è più scontato. “Siamo molto in affanno - spiega Ciriaco Persichilli, sostituto direttore del 118 Torino - ma cerchiamo con grande sacrificio di mantenere professionalità e il servizio”.

Almeno 20 gli infermieri che mancano solo nel torinese. Altrettanti i medici. Che lasciano scoperti 50-60 turni ogni mese. Erano addirittura il doppio prima che fosse sbloccata dall'Azienda Zero, la superAsl regionale, la possibilità di condividere i camici bianchi con i pronto soccorso. Ma con bandi e concorsi che continuano ad andare deserti, a pesare sul futuro è la mancanza di risorse nuove.