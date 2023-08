150 interventi dei Vigili del Fuoco a Vercelli: chiusi parchi e viali alberati

Sono oltre 150 gli interventi portati a termine dai Vigili del Fuoco nel vercellese. Nel capoluogo i venti sono arrivati fino a 100 chilometri orari. Si sono verificati crolli di alberi. Il sindaco Andrea Corsaro ha firmato una ordinanza per vietare l'accesso a tutte le zone verdi, parchi e viali alberati, dove saranno effettuate verifiche straordinarie, e in ultimo raccomanda prudenza ai suoi concittadini invitandoli a non camminare sotto gli alberi.

Restano a Vercelli problemi alla circolazione: è chiuso il sottopasso di piazza Roma, che collega il centro e il rione Isola, bloccato da un albero caduto, un arbusto monumentale in piazza Duomo, schiacciato dalle raffiche.

Decine le chiamate per allagamenti, tetti scoperchiati (video), strade interrotte da rami e - come già detto - alberi crollati a terra.Davanti alla sede dell'Università del Piemonte Orientale è caduto un olmo siberiano che, nel finire a terra in modo violento per il vento, ha decapitato la statua di Galileo Ferraris. Per fortuna non ci sono stati feriti.