A Bardonecchia ritrovato ordigno della seconda guerra mondiale IL VIDEO

Un ordigno bellico della seconda Guerra Mondiale è stato rinvenuto a Bardonecchia, in via Sommeiller, nei pressi del torrente

Rochemolles, in una zona non interessata dagli eventi calamitosi di questi giorni.

Gli artificieri delle Truppe Alpine dell’Esercito, effettivi al 32⁰ Reggimento Genio Guastatori della Brigata Alpina Taurinense, hanno provveduto alla bonifica dell'area mettendo in sicurezza la zona.

All'intervento hanno partecipato i Carabinieri, gli uomini del Soccorso Alpino, i Vigili del fuoco ed i Carabinieri in congedo.

L'ordigno, un proietto d'artiglieria da 65 millimetri risalente al secondo conflitto mondiale, è stato rinvenuto nel corso delle operazioni di verifica degli argini dei corsi d’acqua che, nella serata di domenica 13 agosto, sono stati oggetto di importanti esondazioni.