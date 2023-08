A dicembre riapre il museo regionale di scienze naturali

L'attesa è alta così come la spesa. 8,3 milioni di euro, in gran parte per lavori di adeguamento della struttura e degli impianti di sicurezza che non erano a norma. Così il Museo di scienze naturali di Torino, dopo un decennio di chiusura, potrà riaprire al pubblico.

Lo scoppio nell'agosto 2013

Era il 3 agosto 2013 quando una delle bombole del sistema antincendio, contenente 80 litri di azoto, argon e anidride carbonica, scoppiò provocando il crollo di un locale tecnico e di parte del pianterreno. Così emersero i problemi di sicurezza che investirono l'intero museo che venne da quel giorno chiuso.

Il nuovo museo

Ci sono voluti intensi lavori di restauro portati avanti anche durante la pandemia covid. A dicembre una parte, riaprirà: rinnovato l'ingresso, la biglietteria, il bookshop e l'accessibilità. Una parte delle collezioni sarà ancora inaccessibile. In autunno si conoscerà il cronoprogramma che dovrebbe portare a una riapertura completa del complesso museale.

