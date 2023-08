A Domodossola, danno fuoco a capannone e si filmano con lo smartphone

Danno fuoco a un capannone e si riprendono con lo smartphone. E' ancora da chiarire se dietro l'episodio, avvenuto qualche giorno fa alla periferia di Domodossola, ci sia o no un assurdo gioco social, ma sta di fatto che i responsabili del rogo sono stati incastrati proprio grazie alle immagini conservate nella memoria del loro telefonino. Li hanno scoperti i carabinieri della Sezione Operativa di Domodossola. L'incendio non ha avuto conseguenze pesanti solo per la rapidità di intervento dei vigili del fuoco.

I carabinieri avevano effettuato i rilievi tecnici nel capannone trovando due inneschi che dimostravano senza ombra di dubbio l'origine dolosa dell'incendio. Qualche giorno dopo, in centro a Domodossola, i militari hanno identificato un giovane, riconosciuto da uno dei proprietari del capannone anche grazie alle immagini di una fototrappola installata in seguito a precedenti intrusioni nel fabbricato.

La prova decisiva del coinvolgimento del ragazzo, però, è arrivata proprio dalle immagini registrate nel suo smartphone in cui veniva ripresa l'azione di appiccare il fuoco ed il conseguente avvio dell'incendio.

Successivi accertamenti hanno consentito di identificare anche l'altro giovane complice del primo, anche lui di Domodossola. I due sono stati denunciati per danneggiamento a seguito di incendio in concorso.