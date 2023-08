A fuoco un appartamento nella notte, muore un uomo di 61 anni

Un uomo di 61 anni ha perso la vita nell'incendio del suo appartamento al primo piano di via Marconi, a Castelletto Stura, in provincia di Cuneo. All'origine del rogo, probabilmente lo scoppio di una bombola di gas. La tragedia è avvenuta alle 3 di notte: sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Cuneo e del distaccamento volontari di Morozzo, che hanno lavorato fino alle 7 di mattina per spegnere le fiamme. Sul posto anche i sanitari del 118: per l'uomo non c'è stato nulla da fare.