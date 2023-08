A Pamparato un'auto finisce in una scarpata

Incidente, nella notte, a Pamparato, in provincia di Cuneo. Un'auto è finita in una scarpata. Sono intervenuti in Vigili del fuoco di Mondovì che hanno recuperato i tre occupanti del mezzo. Per fortuna, non ci sono state gravi conseguenze. Due persone, affidate poi alle ambulanze del 118, sono state dichiarate codici gialli e un'altra un codice verde.