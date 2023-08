A Sestriere escursionista olandese si sente male, recuperato col verricello

Un escursionista olandese si è sentito male nella zona del passo San Giacomo, a Sestriere. E' successo nella serata dell'11 agosto. Nonostante il buio, i tecnici del Soccorso alpino e speleologico piemontese, grazie all'elicottero dell'Azienda zero, sono riusciti a recuperare l'uomo, poi portato all'ospedale di Pinerolo, dove gli è stata riscontrata una patologia di carattere neurologico.

La chiamata ai soccorsi

L'allarme è scattato intorno alle 20.45. A chiamare i soccorsi è stato il compagno di escursione dell'olandese. I due uomini stavano scendendo dalla punta della Rognosa del Sestriere. Visti i lunghi tempi di intervento via terra, la Centrale operativa ha attivato l'elisoccorso 118 in operatività notturna, che ha raggiunto la piazzola di atterraggio notturno di Sestriere per effettuare campo base e predisporre l’equipe per l’operazione speciale con il verricello.

Il recupero

Il mezzo ha, poi, raggiunto il paziente e l'équipe lo ha recuperato con il verricello con una delicata operazione al buio, considerata impegnativa dal punto di vista tecnico. Il paziente è poi stato trasferito in ospedale.