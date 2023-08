A Torino l'Italia strapazza la Bosnia: 3-0

Tutto facile per l'Italia che batte per 3 set a 0 la Bosnia e consolida il primo posto nel pool B degli Europei. A Torino, Pala Gianni Asti gremito: da due giorni tutto esaurito per i quasi 4mila posti del palazzetto cittadino. Inno di Mameli. Poi, per le azzurre, il canto più gettonato era l'Italiano, l'omaggio a Toto Cutugno.

Sorpresa e difficoltà

Subito una sorpresa nella formazione nelle sei iniziali: Antropova in panchina per un fastidio muscolare, dentro subito Paola Egonu. Con lei Orro, Sylla, Pietrini, la piemontese Lubian e le due giocatrici della Igor Novara, Danesi e Fersino. Primo set con qualche disattenzione di troppo, ma che l'Italia, trascinata dalla Egonu e da un'incisiva Sylla. Finisce 25-21.

E l'Italia dilagò

Secondo set più convincente, con Egonu e Sylla sempre tambureggianti: un netto 25-17 sulle bosniache. Il terzo set sembra all'inizio più combattutto, ma c'è troppa Italia per questa Bosnia. La Danesi in evidenza. Risultato, 25-19. Mercoledì 23 agosto, alle 21, sempre a Torino, l'Italia affronterà la Croazia, già eliminata, poi via agli ottavi di finale: in caso di primo posto, l'Italia affronterebbe, a Firenze, la quarta del gruppo D, Spagna o Finlandia. Che la festa continui.