Aborto, al Sant'Anna di Torino una stanza d'ascolto per le donne

Da settembre all'Ospedale Sant'Anna di Torino ci sarà una stanza d’ascolto per le donne che vogliono abortire. Oggi la firma della convenzione tra la Città della Salute e la Federazione Movimento per la Vita. Una novità che ha generato polemiche politiche.

Stanza d'ascolto per le donne all'Ospedale Sant'Anna di Torino, le reazioni politiche

Silvio Viale, capogruppo dei Radicali in Consiglio comunale e medico del Sant’Anna dice: "Non accetteremo interferenze e molestie". Nadia Conticelli, capogruppo in Sala Rossa e presidente regionale del PD, parla di "umiliazione nei confronti delle donne e della loro libertà di scelta". Critiche anche dai 5 Stelle. Per l'assessore regionale Marrone si tratta al contrario di "una conquista sociale per tutta la comunità".