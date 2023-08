Addio al prof. Marcello Gallo, decano dei giuristi

Aveva festeggiato i 99 anni lo scorso 4 maggio.

Il professor Marcello Gallo, nato a Roma ma torinese di adozione, è morto questa mattina a Torino. Avvocato - attività cessata solo qualche anno fa, ma sopratutto eminenza grigia del diritto penale. Professore ordinario a soli 28 anni all'Università di Urbino, insegnò all'ateneo torinese e alla Sapienza di Roma.

Una vita intensa in cui non mancò l'esperienza politica, nelle fila della Democrazia Cristiana prima come assessore in Comune a Torino e poi Senatore della Repubblica.

Fu anche presidente della commissione parlamentare di controllo sulla riforma del codice di procedura penale, alla fine degli anni '80.

Saggista, Accademico dei Lincei, fu soprattutto importante punto di riferimento per generazioni di studenti e di giuristi.