Aggredisce il padre a coltellate nel sonno, 30enne arrestato per tentato omicidio

Avrebbe aggredito il padre a letto, durante il sonno, colpendolo più volte con un coltello da cucina. Un giovane di 30 anni è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. L'episodio è avvenuto nella notte a Torino, in via Gioberti a due isolati dalla stazione di Porta Nuova. Il 62enne è stato trasportato d'urgenza in codice rosso all'Ospedale Molinette, dove è stato ricoverato. Secondo quanto riferito dai medici, le ferite non sembrano mettere in pericolo immediato la vita della vittima, ma la sua condizione è comunque giudicata grave.