Agliè ricorda Guido Gozzano, a 140 anni dalla nascita

Centoquaranta anni fa nasceva Guido Gozzano, scrittore, poeta e intellettuale.

Per la ricorrenza sarà organizzata la seconda edizione di “Figure dimenticate del Piemonte”, che l'anno scorso era stata dedicata a Salvator Gotta.

L'evento, organizzato dall'Associazione Luci, con il patrocinio di Torino Città Metropolitana e del Comune di Agliè, avrà luogo presso la “Casa-Museo Il Meleto” sabato 9 e domenica 10 settembre.

Gestisce la due giorni letteraria la Edizioni Pedrini; tra gli interventi in calendario sono presenti eminenti oratori sia per le conferenze che per le presentazioni e affermati studiosi, giornalisti e scrittori di Guido Gozzano.

Nel programma sono proposte anche le visite guidate, esclusivamente su prenotazione e a pagamento (al tel. 0124.330150) alla “Casa-Museo liberty di Guido Gozzano”.

Il 26 agosto a Usseglio, presso il Museo Tazzetti alle ore 16.00 avrà luogo un'anteprima al Festival, con la presentazione del libro: “La Montagna guaritrice” sulle orme di Guido Gozzano nell'alta Val d'Ayas in Valle d'Aosta e nelle Valli del Canavese, autrice Chantal Vuillermoz.

Fino al 3 settembre, al Museo Tazzetti, è visitabile la mostra curata da Emanuela Lavezzo e Antonio Musiari, in collaborazione con Alberto Tazzetti: “La bellezza in un battito d'ali. Le farfalle ispiratrici di arte e di letteratura”.

Si tratta dell’esposizione di una collezione di farfalle lette come ispiratrici di arte e cultura, tra cui alcune farfalle della collezione appartenuta a Guido Gozzano e con opere di Giorgio Roggino, Gabriele Garbolino Rù, e di alcune allieve dell’Accademia Albertina di Torino. (info: www.museotazzetti.it)