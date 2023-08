Allarme lago Maggiore: livello troppo basso e navigazione a rischio

Dal lago Maggiore arriva una nuova fotografia dell'Italia nella morsa della siccità e, stavolta, non mancano le polemiche.

Il livello dell'acqua continua a scendere a ritmo incalzante: nel pomeriggio di mercoledì 23 agosto, alle 15, alla diga della Miorina a Sesto Calende

la quota era di -33,9 centimetri sullo zero idrometrico. Quasi un centimetro in meno rispetto al giorno precedente, quando era a -33. Una settimana fa, il 16 agosto, il livello era a -28,5 centimetri. In termini di volume si parla di milioni di metri cubi d'acqua in meno.

L'appello dei sindaci del territorio

La sindaca di Verbania, Silvia Marchionini, ha evidenziato le difficoltà che il lago in secca genera per il trasporto via acqua, fondamentale per le attività turistiche, ma anche per i residenti. "Tra 25 centimetri - spiega - la navigazione andrà sospesa, sarebbe la prima volta. I livelli del lago sono sempre più bassi: da maggio ogni giorno il livello è sceso di 2-3-4 cm".

La questione è legata a caldo e siccità, ma il livello delle acque è gestito dall'ente regolatore del Consorzio del Ticino. “Il problema - prosegue Silvia Marchionini - è che era prevedibile e nessuno ha fatto niente, non ce lo hanno nemmeno comunicato. Se scende ancora e impedisce i traghetti nel fine settimana parliamo di 150mila persone bloccate”

Un allarme rilanciato anche dal primo cittadino di Baveno, Alessandro Monti: "Gli amministratori locali e le forze economiche del territorio - dice - non possono essere abbandonati e non ottenere nessun tipo di risposta in merito. Possiamo solo lamentarci di fronte a situazioni problematiche come queste". Poi l'affondo. "Nulla sembra muoversi dalla Regione".

La replica della Regione

Da Torino, non si fa attendere la replica dell'assessore regionale all'Ambiente, Matteo Marnati: “Abbiamo ben presente - fa sapere - quale sia la portata del problema con le implicazioni che vanno a toccare, tra gli altri, il comparto turistico importante per l'economia di un'intera zona. E proprio per questo fin dai primi giorni di agosto mi sono attivato chiedendo al ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, la convocazione di un tavolo tecnico sui livelli. E' dal ministero che dipende anche in termini di vigilanza e controllo dell'operato, il Consorzio del Ticino”.

Il ministro Pichetto avrebbe dato la disponibilità a convocare l'incontro il prima possibile.