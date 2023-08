Po e lago Maggiore: ancora siccità

La portata del Po è inferiore alla media stagionale e il lago Maggiore è sceso sotto la soglia di magra. E' già finito l'effetto benefico delle piogge torrenziali della scorsa primavera. La piccola illusione sembra finita. Si parla ancora di siccità e si “chiudono i rubinetti”.

Per il Po l'allarme arriva dall'Anbi, Associazione nazionale consorzi gestione e tutela del territorio e acque irrighe, la quale nel suo report settimanale scrive che benché definito di “severità idrica bassa con precipitazioni, il distretto del fiume presenta, nel tratto piemontese, una

condizione idrica non solo inferiore alla media, ma addirittura al siccitosissimo 2022, mentre nel prosieguo del corso si conferma una situazione di magra conclamata, con portata dimezzata al rilevamento di Piacenza".

In Piemonte, tutti i fiumi, ad eccezione della Varaita, sono sotto media. Il Toce è praticamente dimezzato ed il Tanaro è a circa il 20% della portata storica, così come la Dora Baltea in Valle d’Aosta, dove è in progressiva riduzione anche la portata del torrente Lys.

Per il lago Maggiore parla il Consorzio del Ticino, che si occupa di regolare l'invaso. Qui la situazione è aggravata dalle necessità irrigue della pianura e dell'agricoltura piemontese e lombarda. In sostanza, esce dal bacino molta più acqua di quanta ne entra: attualmente 109 metri cubi di afflusso al secondo contro 177 di deflusso.

Una discesa lenta e inesorabile quella del livello del Verbano dalla fine di giugno e che ha accelerato negli ultimi giorni con un calo di circa 2,5/3 cm ogni 24 ore; si è giunti a più di 16 centimetri sotto lo zero idrometrico. La media storica riferita agli ultimi 80 anni parla di un'altezza idrometrica media del periodo di circa 68 cm sopra lo zero. Questo significa che attualmente mancano oltre 80 cm. Il basso livello delle acque del lago sta causando problemi anche alla navigazione: è stato già ridotto a 200 quintali il peso massimo complessivo a pieno carico degli automezzi ammessi a bordo delle motonavi traghetto che collegano Verbania a Laveno. Per lo stesso motivo dal 3 agosto sono chiusi gli approdi agli scali di Ranco, Ispra e Porto Valtravaglia sulla sponda lombarda.