Allegri: "Lukaku? Contento dei miei attaccanti". La conferenza stampa integrale

Si dice contento del suo parco attaccanti. Ma l'indiscrezione del giorno - Lukaku alla Roma - non l'ha lasciato indifferente. Perché, checché ne dicano i tifosi, a Massimiliano Allegri il centravanti belga è sempre piaciuto. Archiviato con qualche sospiro - e per qualche ora - il mercato, c'è da pensare al Bologna.

A difendere la porta bianconera ci sarà Perin, e non Szczęsny che ha preso una botta in allenamento. Altri due i dubbi di formazione: uno a metà campo, con il probabile ballottaggio McKennie-Miretti, e l'altro in fascia dove potrebbe rientrare Kostic al posto di Cambiaso.

Probabile anche l'ingresso di Pogba a partita in corso.Un lusso dopo che nella scorsa stagione, segnata dagli infortuni, il centrocampista francese ha giocato in tutto, a livello di minutaggio, 161 minuti. Praticamente meno di due partite. Non male per uno che, esclusi i bonus, ha continuato a guadagnare almeno 8 milioni di euro l'anno.

