Alpinista infortunato recuperato sul Monte Granero dal Soccorso Alpino

Le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese delle stazioni di Crissolo e della Val Pellice sono intervenute a supporto del Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte per il recupero di un alpinista infortunato a un arto inferiore sulla cima del Monte Granero, tra Val Pellice (TO) e Valle Po (CN).

L'allarme è stato lanciato intorno alle 11 da un tecnico del Soccorso Alpino che si trovava sul posto in attività individuale. La zona era interessata da forte vento che non consentiva il recupero con l’elisoccorso 118. Sono state attivate le squadre della Valle Po e della Val Pellice, oltre al Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, che si sono portate rispettivamente al Pian del Re e alla Conca del Pra per un eventuale intervento via terra.

Il tecnico presente sul luogo dell'incidente, ha verificato le condizioni dell'infortunato che gli impedivano di scendere a valle, e del meteo che progressivamente andava migliorando.

Nel primo pomeriggio, intorno alle 15, il calo di intensità del vento ha consentito all'elisoccorso 118 di salire in quota e di effettuare il recupero tramite verricello, senza bisogno di supporto dalle squadre a disposizione. L'alpinista è stato ricoverato in ospedale con un codice verde.