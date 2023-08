Ancora caldo, temperature alte anche alla Capanna Margherita

A 4.554 metri altitudine alla Capanna Margherita, il 'rifugio più alto d'Europa' Il termometro ha sfiorato i 7 gradi. E' uno dei segnali dell'ondata di caldo prossima al culmine, tra domani e lunedì, sul nord ovest italiano. Ma non si tratta comunque di un record. Nel giugno del 2019 alla Capanna Margherita la massima era arrivata fino a 9.7 gradi, l'11 settembre in un'ondata di caldo anomalo di fine estate a 8.5. La minima oggi è stata -2.9. In Piemonte lo zero termico tra domani e lunedì mattina salirà a 5.000 metri.