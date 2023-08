Tecnici al lavoro anche questa mattina per sostituire i tubi che portano l'acqua alle palazzine di via Roveda a Mirafiori Sud. 800 famiglie da due giorni sono senza acqua corrente per il collettore che ha smesso di funzionare. I condomini dopo aver attinto alle fontanelle, da ieri pomeriggio sono riforniti da una cisterna. Il Comune ha messo anche in campo la Protezione civile.