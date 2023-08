Ancora una famiglia all'ex villaggio Tav

Erano rimaste tre famiglie all'ex villaggio Tav di Novara dove è stato avviato lo sgombero. Due dei nuclei familiari hanno lasciato i prefabbricati in mattinata. Resta ancora da trovare una soluizione abitativa per una donna incinta che al villaggio vive con marito e figli.

L'Ex villaggio Tav

La struttura era nata come alloggio degli operai che nei primi anni 2000 hanno costruito la tratta novarese della ferrovia ad Alta Velocita' Torino Milano. Dal 2010 in poi, chiuso il cantiere, il Comune di Novara ha trasformato i prefabbricati in un centro di accoglienza per rispondere all'emergenza abitativa. Ci hanno abitato fino a 550 persone, con piu' di 100 minori. Negli anni, si sono accumulate problematiche e difficoltà di vario genere. A partire dal 2015 il villaggio si è svuotato e sta per essere abbattuto.

Il progetto

Al posti del villaggio è prevista la realizzazione di un nuovo quartiere di edilizia residenziale pubblica. Un investimento da oltre 38 milioni di euro provenienti dal Programma Pinqua,

finanziato con fondi Pnrr: 92 appartamenti in palazzine da 4, 6 o 12 alloggi di tre diverse

metrature, da 45, 65 e 95 metri che ospiteranno in tutto 316 abitanti. L'area interessata ha una superficie di 32 mila metri quadrati.

Gli sfratti

Delle tre famiglie che restavano ancora nel villaggio, due hanno lasciato in mattinata i prefabbricati e per loro si prospetta la soluzione del cohousing per mamme e bambini e del dormitorio pubblico per gli uomini. Resta, invece, ancora una famiglia. Sono nigeriani. Si tratta di una coppia con tre bambini di 4, 6 e 8 anni con un quarto figlio in arrivo. La donna è all'ottavo mese di gravidanza. Non è ancora stata trovata una soluzione condivisa ma il comandante della polizia locale di Novara, Paolo Cortese, ha dichiarato all'Agi che la situazione è sotto controllo.