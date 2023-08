Inizia con una vittoria il weekend austriaco di Pecco Bagnaia

Ancora una vittoria per il ragazzo di Chivasso che allunga decisamente nella classifica mondiale. Alle spalle del campione del mondo si piazzano la KTM di Binder e la Pramac di Martin. In Top-10 anche le due Aprilia, Morbidelli e Marc Marquez. Caduta in partenza per Oliveira, Bezzecchi, Zarco e Quartararo: piloti ok, ma ritiro per Bez e il portoghese. Nella ghiaia anche Marini. La vittoria di Bagnaia gli fa guadagnare altri 5 punti su Martin: adesso Pecco è in testa al Mondiale a +46 dallo spagnolo. Bezzecchi cade al primo giro e perde terreno dalla vetta, ora il leader Bagnaia è distante 59 punti. Domani alle 14 il Gran Premio che chiude il weekend in Austria.