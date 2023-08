Annegato nel Lago di Avigliana. Le ricerche continuano

I sommozzatori che perlustrano i fondali. I familiari, accasciati su una panchina, che scrutano la superficie. Continua la ricerca nel lago Grande di Avigliana del corpo del ragazzo. 20 anni, origini marocchine, era residente a Torino. Solo nell'ultimo mese è il quarto annegato nelle acque piemontesi.

Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, il giovane era su un pedalò con un amico, un barista di 19 anni, a 50 metri dalla riva nord, in un punto in cui l'acqua è profonda. Si sarebbe tuffato più volte e poi avrebbe detto all'amico che aveva un dolore alle gambe. Il diciannovenne non avrebbe fatto in tempo a tendergli la mano che il ragazzo sarebbe scomparso sotto i flutti. L'ipotesi quindi è che abbia avuto un malore.

L'amico ha chiamato subito il numero unico dei soccorsi 112. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Avigliana, Torino e Grugliasco, con i sommozzatori e l'elicottero, un'ambulanza e i carabinieri di Avigliana. Le ricerche, interrotte con il buio, sono riprese stamattina e proseguiranno fino al tramonto. I familiari invece da ieri non hanno mai lasciato le rive del lago: aspettano che gli restituisca il loro ragazzo.

servizio di Giulia Dellepiane - montaggio Andrea Dudda