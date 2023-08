Temporali e grandine in arrivo, allerta gialla in Piemonte

Dopo una settimana di gran caldo, con massime a 40 gradi, scatta l'allerta maltempo in Piemonte. Dopo le forti piogge della notte scorsa, limitate ad alcune vallate torinesi ma con oltre 42 millimetri d'acqua caduti in un'ora, l'allerta gialla di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) riguarda ora gran parte della regione, ad eccezione della provincia di Cuneo. Rovesci e temporali già da oggi pomeriggio, 25 agosto, "deboli o moderati con locali picchi forti sull'arco alpino occidentale e fenomeni forti o molto forti sui rilievi settentrionali in possibile sconfinamento sulle pianure adiacenti". Ma il maltempo sul Piemonte si intensificherà tra domani, 26 agosto, e domenica 27: "Complice anche un drastico calo delle temperature - spiega l'Arpa - sono attesi temporali forti o molto forti su quasi tutto il territorio regionale. Il maltempo diffuso proseguirà anche nella giornata di lunedì Saranno possibili grandinate, fulminazioni, forti raffiche di vento, locali allagamenti e isolati fenomeni di versante".