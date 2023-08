Arrestato in Germania Harald Espenhahn a 16 anni dal rogo alla ThyssenKrupp

L'arresto è di qualche giorno fa ma la notizia è stata diffusa questa mattina. Arrestato in Germania Harald Espenhahn, il manager della ThyssenKrupp condannato per il rogo che nella notte tra il 5 e il 6 dicembre 2007 nell'impianto di Torino costò la vita a 7 operai: Antonio Schiavone, Roberto Scola, Angelo Laurino, Bruno Santino, Rocco Marzo, Rosario Rodinò e Giuseppe Demasi.

Dovrà scontare 5 anni

Condannato a 5 anni, massimo della pena in Germania per omicidio colposo, il manager non aveva finora ancora scontato un solo giorno di carcere, nonostante il tribunale di Hamm avesse confermato la sentenza italiana nel febbraio 2020. Già la conferma della sentenza italiana, quasi dimezzata dalla giustizia tedesca, si era fatta attendere perché per la legge tedesca il massimo della pena per omicidio colposo è appunto di 5 anni. Nel luglio 2020 la Corte Costituzionale tedesca aveva accolto il ricorso di Espenhahn, ma poi lo respinse perché non sarebbe stato giustificato perché «mancavano i presupposti».

L'arresto a 16 anni dai fatti e a 7 dalla condanna della Cassazione per tutti gli imputati.

L'altro manager condannato, Gerald Priegnitz, starebbe scontando la pena in regime di semilibertà.

I famigliari: "Una magra vittoria, amara"

Tra i primi a commentare la notizia Rosina Platì, madre di Giuseppe De Masi, una delle vittime, che la definisce a LaPresse "una magra vittoria, amara". "Quando è arrivata la notizia quasi non ci credevo - spiega la donna - Abbiamo aspettato così tanto".

La Corte europea dei diritti dell’uomo

Nel frattempo prosegue il procedimento alla Corte europea dei diritti dell’uomo per l’eccessivo ritardo nell’esecuzione della pena.La Corte europea dei diritti dell’uomo aveva accolto a novembre 2019 il ricorso dei famigliari delle vittime, sui ritardi nell’esecuzione nella pena. Ora sarà la corte di Strasburgo a stabilire di chi sia la responsabilità di questi ritardi tra Italia e Germania. Ed eventualmente valutare un risarcimento danni