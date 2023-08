Arrestato latitante albanese, fuggiva dal 1997

Si nascondeva in uno stabile nella zona nord di Torino. Un latitante albanese di 47 anni, in fuga dal 1997, è stato arrestato dagli uomini della Squadra Mobile di Torino. Sarà estradato e dovrà scontare più di 13 anni per omicidio e detenzione illegale di arma da fuoco, su condanna del Tribunale di Tirana del 2014.

Fatti del 1997

L’uomo, in concorso con altri, è ritenuto responsabile dell’omicidio di un connazionale e del ferimento di un altro cittadino albanese, avvenuto con l’utilizzo di un’arma da fuoco nel 1997, data da cui ha fatto perdere le proprie tracce.

Le indagini

A portare gli inquirenti a Torino indagini complesse, svolte in ambito internazionale, grazie a specifica attività effettuata dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale in stretto raccordo con il collaterale di polizia albanese. La conferma che avesse trovato rifugio proprio nel capoluogo piemontese a seguito di un prolungato servizio di appostamento ed osservazione.

Sarà estradato e dovrà scontare 13 anni e 5 mesi.