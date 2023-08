Arrestato per aver picchiato la compagna. La donna ha oltre 20 giorni di prognosi

Picchia e insegue in strada la compagna ma viene arrestato dalla polizia di Alessandria dopo le segnalazioni di alcuni residenti del quartiere Cristo.

Quando l'uomo, un quarantenne, è stato bloccato era a torso nudo, ubriaco e sporco di sangue. La donna, nel frattempo, si era rifugiata in un locale, dove è stata soccorsa da tre allievi della scuola di polizia di Alessandria presenti casualmente sul posto: aveva il volto tumefatto e una spalla lussata. Al pronto soccorso la vittima ha parlato agli investigatori di mesi di vessazioni, insulti e percosse. Poco prima era caduta da un gradino dopo una spinta. Il compagno è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia; in seguito il tribunale ha disposto il divieto di avvicinamento alla persona offesa. Per la donna la prognosi è stata superiore ai venti giorni.