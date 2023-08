Aggredisce la madre a bastonate, arrestato per tentato omicidio

Ha colpito ripetutamente l'anziana madre con un bastone: con questa accusa un 57enne è stato arrestato nel torinese dai carabinieri. La donna, 86enne, è ricoverata in ospedale a Chivasso: ha un trauma cranico e varie contusioni ma non risulta in pericolo di vita.

L'aggressione si è verificata a Chivasso in località Boschetto, nella casa in cui abitano madre e figlio, nel corso di un diverbio. L'uomo, Gianfranco P., celibe, disoccupato, con dei problemi di carattere psichiatrico, ha colpito la madre al capo, al volto e al braccio destro. E' stato portato in carcere a Ivrea con l'accusa di tentato omicidio.

L'uomo in passato avrebbe commesso altre violenze sulla madre. E ci sarebbe un altro grave episodio: circa un mese fa, avrebbe colpito con un'ascia il fratello, rompendogli il naso e procurandogli altre ferite.

Violenze e tensioni che andavano avanti da tempo. Agli investigatori i famigliari hanno ammesso di avere tenuto sempre tutto nascosto: “Per vergogna”. Ai militari al momento non risulta che l'uomo sia mai stato seguito dai servizi psichiatrici dell'Asl.

L'anziana madre si è salvata scappando dai parenti, che abitano vicino, per chiedere aiuto.

In casa i carabinieri hanno trovato coltelli e bastoni. Lame usate anche dalle forze speciali, lunghe fino a 21 centimetri, oltre all'ascia, usata per ferire il fratello.