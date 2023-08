Arriva la cotoletta alla piemontese

Una nuova versione della “cotoletta”, declinata in piemontese. E' stata appena lanciata e potrà essere inserita nei menù dei ristoranti e delle trattorie in montagna, ma anche a Torino.

La ricetta

La carne è quella di razza piemontese, impanata e servita con sopra formaggio fuso delle valli. Diversa, quindi, dalla più semplice “milanese”. Oggi la prima degustazione con tre diverse tome d'alpeggio: una di Ceres, in val di Lanzo, una di Pragelato, in Val Chisone e una di Sauze d'Oulx in val di Susa. Presenti i sindaci dei tre paesi e Mino Giachino, politico di Fratelli d'Italia, ideatore della ricetta e dell'iniziativa.