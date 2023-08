Atletica, argento nel salto con l'asta per la piemontese Great Nnachi

L'atleta piemontese Great Nnachi ha conquistato la medaglia d'argento nel salto con l'asta femminile agli europei under 20 di atletica leggera in corso a Gerusalemme. Si tratta del suo primo importante appuntamento in azzurro dopo aver finalmente ottenuto la cittadinanza italiana lo scorso autunno, al compimento dei 18 anni.

L’atleta della Battaglio Cus Torino è entrata in gara a 4.05 metri e ha superato l’asticella, riuscendo nell’obiettivo anche alla quota superiore di 4.15, dunque in zona podio. A 4.25 ha commesso un errore e ha deciso di riservarsi due tentativi a 4.35 per provare a scalzare la svedese Sara Winberg (poi trionfatrice con 4.25 alla prima) dalla testa della classifica, non riuscendo però a centrare l'obiettivo. Per lei dunque è medaglia d'argento in condivisione con la lituana Rugile Miklyciute.

Allieva di coach Luciano Gemello, Great Nnachi era stata anche insignita del titolo di Alfiere della Repubblica Italiana da parte di Sergio Mattarella. E ora, grazie a lei, l'Italia ha conquistato la settima medaglia agli europei under 20 di atletica a Gerusalemme (2 ori, 2 argenti e 3 bronzi).