Atletica leggera, domenica di qualificazione per Osakue, Fassinotti e Sottile

Si parte questa mattina alle 9 con le qualificazioni donne per la finale di lancio del disco. A rappresentare la squadra azzurra Daisy Osakue di Moncalieri.

Alle 10.35 sarà la volta delle qualificazioni per il salto in alto uomini. Ad affiancare Gianmarco Tamberi ci saranno i due piemontesi Marco Fassinotti e e Stefano Sottile.

Intanto ieri un altro torinese Pietro Arese ha centrato la semifinale nei 1.500 metri, si è classificato al quarto posto con il tempo di 3’34″48.

Ai microfoni di Rai Sport, Arese ha raccontato di aver usato una “strategia mista”.

Le parole di Arese

"Nella prima metà della gara - ha detto - ho giocato in difesa per capire come si sarebbe messa la situazione, poi quando Katir si è messo davanti ho capito che questa sarebbe stata la ripetizione della Coppa Europa, in cui lui era partito nell’ultimo 800 andando fortissimo. A quel punto mi sono piazzato lì dietro ma comunque tra i primi 3-4, per mettermi in una buona posizione nel caso in cui avessi accusato un calo sul rettilineo finale. Poi ho visto sul monitor che eravamo solo in 6 davanti, quindi sono molto contento“.