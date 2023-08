Attaccati alla parete, aspettano l'elisoccorso per essere salvati

Una scarica di sassi li ha presi in pieno, uno dei due si è fatto molto male a una mano. Ma hanno dovuto aspettare, appesi alla parete della montagna, Corno Stella, nel comune di Valdieri, Cuneo, l'elisoccorso di Azienda Zero Piemonte e il Soccorso Alpino, prima di essere salvati.

E' successo lungo la via Vecchi Lupi. E' stato necessario calare il verricello per raggiungere i due alpinisti, utilizzando una serie di calate in corda doppia.

Uno ha riportato un trauma alla mano. Entrambi gli alpinisti, recuperati con il verricello sono stati condotti in ospedale.