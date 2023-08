Autobotti in azione nel Verbano per rifornire i piccoli comuni

La speranza arriva dal meteo, che nei prossimi giorni dovrebbe portare un po’ di pioggia. Perché queste giornate di calura estiva stanno provocando problemi nel rifornimento idrico non solo nell’acquese ma anche in alcuni comuni del Verbano Cusio Ossola.

I consumi

La situazione non è paragonabile a quella del 2022, quando la siccità aveva colpito pesantemente tutta la regione: quest’anno gli abbondanti rovesci primaverili hanno garantito acqua sufficiente al territorio ma le alte temperature di questi ultimi giorni e l’aumento dei consumi dovuto all’afflusso di turisti qualche problema lo stanno creando. Le autobotti del consorzio Acqua Novara Vco sono entrate così in azione in sette comuni per agevolare l’approvvigionamento idrico, da Brovello Carpugnino a Cannobio, da Premeno a Bée, da Piedimulera fino a Pieve Vergonte e Mergozzo.