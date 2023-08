Aveva una serra con 7 piante di marijuana, arrestato per spaccio un uomo di 57 anni

Un uomo di 57anni, residente in provincia di Biella, è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti in un blitz nella notte da parte della squadra mobile della Questura di Biella.



Da tempo attorno alla casa dell'uomo c'era un continuo via vai di persone. Durante la perquisizione gli agenti hanno scoperto nel giardino della casa di una serra con 7 piante di marjuana di varie dimensioni. All'interno dell'abitazione, invece, sono state rinvenute 6 confezioni in plastica con

inflorescenze di marijuana dal peso di oltre 950 grammi e 2 vasi in vetro con altri 30 grammi.



Nell'abitazione, infine, è stata sequestrata tutta la strumentazione necessaria per il confezionamento della sostanza stupefacente.