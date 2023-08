Avvio di stagione in grande spolvero per la Juve: in Florida batte il Real Madrid 3 a 1

Certo, era solo un'amichevole. Ma dall'altra parte c'era il Real Madrid, la squadra più titolata al mondo. E Allegri non poteva sperare in un avvio di stagione migliore. A Orlando, in Florida, la Juve parte subito forte e va avanti dopo una manciata di minuti. E' Kean, attaccante del 2000 nato a Vercelli, a ribattere in rete un tiro di McKennie finito sul palo dopo una grande azione. E' sempre lo statunitense, a inizio stagione considerato un esubero, a propiziare il raddoppio: volata di Chiesa sulla sinistra che si accentra, serve proprio McKennie che in inserimento la mette al centro per il primo gol in bianconero di Timothy Weah.

Real con Bellingham e Vinicius

Il Real, allenato da Carlo Ancelotti, ci prova più volte con Bellingham e Vinicius ma trova sempre i guantoni di Szczesny. Solo al 38esimo è proprio il brasiliano Vinicius a infilare la difesa bianconera. Il primo tempo finisce sul 2 a 1 per la Juve. Nella ripresa Allegri ne cambia cinque, mentre il Real si fa aggressivo per provare a pareggiare. Ma la Juve regge l'urto. Nel finale spazio anche per Vlahovic che in meno di quindici minuti giocati riesce a segnare il 3 a 1 su assist di Soulé. Il serbo esulta mostrando la maglia. Come a dire: io sono questo e sono qui. Anche se voci di mercato lo vedono già lontano da Torino.





Le parole di Allegri a fine gara

"Abbiamo finito questo periodo di lavoro contro una squadra molto forte, che ha grande tecnica e fisicità. Abbiamo giocato bene i primi 25 minuti aggredendo in avanti, poi loro hanno preso il sopravvento, ma questo è normale". Parola di Massimiliano Allegri dopo la vittoria. "Sono contento - continua -, ci siamo difesi bene, anche se potevamo fare meglio su alcune palle perse nel secondo tempo. Più che il caldo qui in Florida abbiamo sofferto l'umidità, però ci siamo subito ambientati: la partita è stata giocata a un buon ritmo". L'allenatore della Juventus fissa l'obiettivo principale per la stagione: "Abbiamo iniziato un percorso. Nonostante ci fossimo piazzati terzi con il diritto di partecipare alla Champions, siamo fuori dalle coppe europee. Dobbiamo farne a meno e ci dobbiamo concentrare sul campionato, per poter partecipare di nuovo alla coppa più importante nella stagione 2024/2025".