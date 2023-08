Baby gang a Torino, arrestati 5 minorenni

Arrestati cinque minorenni, accusati di diverse rapine aggravate in provincia e nel centro di Torino.

Due dei ragazzi di 15 e 16 anni ragazzi devono rispondere di tre episodi accaduti tra gennaio e maggio di quest’anno.

Le indagini dei Carabinieri sono partite con la visione delle immagini di videosorveglianza e dalle testimonianze delle vittime. I giovani rapinatori avrebbero usato la violenza per costringere le vittime a consegnare loro denaro, telefoni cellulari e altri oggetti di valore. In uno dei casi, la vittima sarebbe stata costretta persino a cedere le scarpe di marca che indossava.

Nel frattempo, un terzo minore coinvolto nelle indagini, un giovane di 16 anni, è stato sottoposto a indagine senza l'applicazione di misure cautelari. Le rapine sarebbero avvenute a Venaria, davanti al McDonalds, e a Torino in Via Rossini e in Via Buniva.

Altri tre giovani giovani diciassettenni di origine marocchina domiciliati a Torino devono invece rispondere di due episodi di rapina aggravata e uno di furto con strappo, commessi in soli tre giorni agli inizi di luglio tra il centro e San Salvario.

I giovani avrebbero individuato le loro vittime e avrebbero strappato loro catene d'oro che indossavano al collo.