Baby gang. Sequestrati tirapugni e manganelli a minorenni

A Torino, i controlli della Polizia di Stato nelle aree cittadine maggiormente a rischio in relazione a fenomeni di degrado urbano , compresi i reati commessi dalle cosiddette baby gang , hanno consentito l’individuazione di un gruppo composto da 8 giovani, di età compresa fra i 15 e i 19 anni, che si aggirava in orario notturno, con fare sospetto, in via Sassari. La zona è quella di corso Principe Oddone e vie limitrofe, dove di recente si sono registrati proprio alcuni episodi riconducibili a bande giovanili.

Una volta notati i giovani, i poliziotti motociclisti dell'Ufficio Prevenzione li hanno fermati per un controllo, riscontrando da subito un comportamento particolarmente nervoso nei ragazzi: alcuni cercavano di distrarre gli agenti, altri tentavano di disfarsi di un paio di borse a tracolla.

Dopo gli accertamenti sono stati sequestrati un tirapugni in metallo, nascosto nei boxer di un quindicenne e uno sfollagente telescopico in metallo, nascosto da un diciottenne nei jeans, lungo la gamba. Nelle borse erano nasconti tre sfollagenti telescopici ed una pistola scacciacani.

Quattro giovani sono stati denunciati per porto abusivo di armi. Un quinto ragazzo, di diciassette anni, è stato invece denunciato per oltraggio a P.U. in considerazione delle gravi offese lanciate all’indirizzo degli agenti durante l'operazione.

Poche ore dopo personale della Squadra Volante del Commissariato Centro è invece intervenuta in via Barbaroux a seguito della segnalazione di una rapina appena consumata ai danni di un ventiduenne, che si trovava alla fermata Siccardi da parte di un gruppo di 8 giovani che lo avevano accerchiato per poi farsi consegnare 100 eruro.

Quattro i giovani rintracciati, fra i 15 e i 19 anni, e denunciati. Uno di questi appartiene al gruppo sottoposto precedentemente a perquisizione in via Sassari