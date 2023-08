Scomparsa una bambina da una comunità protetta di Favria

Sono in corso da ieri sera le ricerche di una bambina di 11 anni che si è allontanata da una comunità protetta di Favria, nel Torinese. Le operazioni vedono impegnati i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della compagnia di Ivrea.

Bambina scomparsa da una comunità protetta a Favria, in corso le ricerche

La piccola era ospite della struttura dallo scorso mese di aprile e si sarebbe allontanata volontariamente forse in vista di un prossimo trasferimento in un'altra casa protetta. Le ricerche sono partite dalle zone agricole di Favria e dintorni. Non è escluso che la piccola possa essere stata avvicinata da terzi una volta uscita dalla struttura.